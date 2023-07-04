Заметно, что у него осупился взгляд.

Украинский телеведущий Алексей Суханов обнародовал фотографию с актером Остапом Ступкой, который уже три месяца находится под домашним арестом после ДТП в Киеве.

В кадре Ступка позировал в белой рубашке и бежевых штанах. На его лице заметна небритость и мешки под глазами. Вероятно, артист плохо себя чувствует в таких условиях.

Известно, что вскоре выйдет интервью Ступки с Сухановым. Скорее всего, актер раскажет об аварии, которая и привела к таким последствиям.

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Что известно о ДТП с Остапом Ступкой

4 апреля Ступка в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, в результате чего врезался в другую машину. Мужчина, который находился за рулем, попал в больницу в то время как Ступка отделался легким испугом.

На суде Остап признал свою вину и раскаялся. Поэтому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже на связь вышел сам пострадавший. Он заявил, что Ступка обещал ему выплатить компенсацию, однако обманул его. Актер, в свою очередь, заявил, что это неправда.

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