Режиссер раскрыла подробности уникального номера.

Погибшего украинского музыканта Кузьму Скрябина на концерте ко Дню Независимости, который прошел на столичном НСК "Олимпийский" 24 августа, "оживили" при помощи нейронной сетки.

Об этом рассказала режиссер шоу Катя Царик, пишет "КП в Украине".

По ее словам, для номера искали актера, похожего на Кузьму и такого, который сумеет правильно передать его мимику.

"Это очень важно, так как нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер. Эту роль исполнил молодой актер Иван Блиндар, который сыграл Кузьму в фильме "Я, "Победа" и Берлин", снятом по одноименной повести самого Андрея Кузьменко", - говорит режиссер.

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Царик отметила, что, несмотря на сложности с техникой нейронной сетки, ей не хотелось выстраивать номер на фотографиях и архивных записях.

Как известно, на праздничном концерте в исполнении Скрябина прозвучала песня "Люди, як кораблі". Ее музыкант выпустил в 2005 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 августа на НСК Олимпийский состоялся грандиозный концерт к 30-летию со дня провозглашения независимости Украины, гостем которого стала группа "Скрябин".

С помощью современных технологий организаторам удалось "оживить" Андрея Кузьму, который погиб шесть лет назад в аварии.

Автор: Юрий Годован