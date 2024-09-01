Алину Гросу захейтили в сети.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая уже несколько лет живет и работает в США, попала в скандал. Звезда во время корпоратива в Америке неожиданно спела на русском.

Стоит указать, что исполнительница выпускает украиноязычные хиты, ведет свои соцсети на украинском и выражает свою позицию относительно войны. Однако на днях она засветилась на частной вечеринке в США, и возмутила украинцев своим поступком.

Дело в том, что во время мероприятия Гросу исполнила на сцене песню россиянина Юрия Шатунова "Белые розы". Момент сняли и видео распространили в сети. Пользователи отмечают, что артистка выступала на корпоративе у украинского предпринимателя по случаю его дня рождения.

Видео дня

"Певица" исполнила песню Юрия Шатунова "Белые розы" в Америке. Это была вечеринка в честь дня рождения украинца, где звучали русские песни", - написали в Telegram-канале "Slay Music", который распространил видео.

Сама исполнительница никак не афишировала свое выступление на частном мероприятии. В своих соцсетях она, как и ее команда, не комментировали инцидент.

Однако украинцы возмущены поступком Гросу. Они осудили исполнение российских песен на третий год полномасштабного вторжения и захейтили саму артистку:

"А вы видели реакцию Гросу когда она увидела, что ее снимают?! Там, видимо, запретили снимать, когда она пела руснявые песни. Если честно у меня шок до сих пор, в мире столько песен, а она решила спеть именно ту, которую исполнял Шатунов, который поддерживал войну"

"За деньги все покупается, и продается здравый смысл"

"Ну так она и замужем за м*скалем была. И пыталась там карьеру строить. И песни для них пела из серии "Хочу я баса"

"В конце что-то наметилось типа "съемка запрещена"? Аж слова забыла, бедняжка"

До этого в подобный скандал попала певица Гайтана. Артистка выступила в столице Кыргызстана, где спела свои русскоязычные хиты.

Напомним, ранее Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее муж. Певица отметила, что ее избранник из творческой сферы.

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