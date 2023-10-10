Действительно ли на этом все - узнаем позже.

Украинский рэпер и продюсер Потап после череды скандалов намекнул, что уходит из шоу-бизнеса. Он записал видеообращение, в котором сделал неоднозначное заявление.

В ролике он извинился за все зашквары и сказал, что на этом все:

"Дорогие друзья, много я наделал шума, много новостей, много вопросов получаю от друзей и знакомых. Все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально. Хотел привлечь внимание к творчеству и персоне, но по вашей реакции вижу, что это не вовремя".

Также он выразил надежду на то, что поклонники и коллеги не обижаются на него за его поведение в последнее время.

Отметим, Потап несколько раз попадал в скандалы - то он говорил о заочном вступлении в терроборону, когда сам находился в Испании, то выпустил песню "Волонтер", в которой оскорбил женщин.

В результате его начали хейтить. Обозреватели украинского шоу-бизнеса и вовсе заподозрили, что у Потапа какие-то проблемы с психикой, особенно после того, как он начал записывать рэп в ответ на всякий хейт.

Напомним, ранее блогер выдал тайну Потапа и Насти Каменских. По его словам, они вскоре разведутся.

Вас также могут заинтересовать новости: