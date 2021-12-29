40-летняя певица налаживает отношения с детьми после выхода из-под опеки.

После прекращения опекунства отца Бритни Спирс продолжает делать то, чего не могла раньше - свободно планировать свое время и передвигаться.

На странице в Instagram она показала развлекательное видео с семьей.

Читайте такжеСуд окончательно освободил Бритни Спирс от многолетней опеки отцаВ ролике Спирс показала сыновей - 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена - которых родила в браке с американским танцором, рэпером и моделью Кевином Федерлайном, С 2007 года отец воспитывает сыновей самостоятельно по решению суда.

"Приключения с детьми - это очень весело", - подписала Спирс.

На видео также можно увидеть жениха певицы - Сэма Асгари. Они вместе с детьми посетили выставку Flutter Experience в Лос-Анджелесе.

Ранее Бритни Спирс выложила альбом с "голыми" фото после лишения опеки отца.

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