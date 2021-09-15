Нардеп замужем за бизнесменом Александром Тимошенко.

Народный депутат Юлия Тимошенко сегодня, 15 сентября, отмечает 42-годовщину со дня свадьбы с бизнесменом Александром Тимошенко.

На своей страничке в Facebook она обнародовала снимок, на котором предстала вместе со своим мужем. Интересно, что счастливые супруги нежно держались за руки и мило улыбались в камеру.

"Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", - подписала фото Тимошенко.

"Будьте здоровы и счастливы в паре", "Желаю счастья, любви, радости на долгие годы", "Искренне поздравляю", "Желаю мира и здоровья на всю жизнь", - пишут пользователи сети под фото.

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Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии "Батькивщина". Народный депутат Украины (1997-2000, 2002-2005, 2006-2007, 2007, 2014-2019, с 2019 по текущее время).

Трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины: в 2010, 2014 и в 2019 году. На президентских выборах в Украине 31 марта 2019 года заняла 3-е место, получив 13,40% голосов избирателей, не пройдя таким образом во второй тур.

15 сентября 1979 года Юлия Тимошенко вышла замуж за бизнесмена Александра Тимошенко. В браке у них родилась дочь Евгения, которая занимается предпринимательством.

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Автор: Диана Могилевич