Давид Дамиано отметил, что последние дни были тяжелыми и у него не было времени осознать то, что произошло.

Эпатажный фронт-мен группы Maneskin, которая победила на Евровидении-2021, Давид Дамиано заявил, что еще не осознал произошедшее.

Певец написал в соцсети пост о том, что последние несколько дней выдались тяжелыми и отметил, что "нужно было разобраться с множеством вещей".

Он отметил, что понял, что у него не было времени для того, чтобы понять, что на самом деле происходит.

"Так что сделай вдох, ты только что сделал это, маленький мальчик", - написал Дамиано.

Пост исполнитель сопроводил фотографией, на которой держит заветный трофей и улыбается.

Фанаты группы в комментариях написали, что гордятся им и о том, что в свои 22 ему удалось достичь большой популярности. Также они пожелали дальнейших успехов.

Евровидение 2021: кто победил

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

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Автор: Ирина Погорелая