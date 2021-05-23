Обвинения базировались на видео, на котором Дамиано наклоняется к столу, в чем многие увидели употребление кокаина.

Организаторы "Евровидения" прокомментировали информацию о том, что солист итальянской группы-победителя конкурса Måneskin Давид Дамиано употреблял наркотики во время финального эфира.

Соответствующее заявление Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU) опубликовано на сайте песенного конкурса.

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Обвинения базировались на видео, на котором Дамиано наклоняется к столу, в чем многие увидели употребление кокаина. Организаторы "Евровидения" такие слухи касательно видеозаписи назвали спекуляциями.

Отмечается, что солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики по прибытию домой в Италию.

"Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, пройдет добровольный тест на наркотики после прибытия домой. Об этом они просили вчера вечером, но EBU не смог организовать это сразу", - говорится в заявлении.

Организаторы отметили, что руководитель итальянской делегации сообщил, что наркотиков в Гринруме, где ждут свои выступления участники "Евровидения", не было. Там объяснили, что певец наклонился к столу, чтобы убрать разбитое стекло.

"EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте", - сообщили организаторы песенного конкурса

"Мы все еще внимательно пересматриваем кадры и будем своевременно обновлять дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

Итальянская группа Måneskin ранее опровергла обвинения в употреблении наркотиков и заявила, что готова пройти тест на содержание наркотиков в крови.

Солист Давид Дамиано отметил, что поднимал с пола разбитый бокал, который уронил его коллега по группе Томас Рагги.

"Евровидение-2021"

В ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2021", проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

Вокалиста победившей на "Евровидении" итальянской рок-группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.

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Автор: Елена Коваленко