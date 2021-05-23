Организаторы "Евровидения" прокомментировали информацию о том, что солист итальянской группы-победителя конкурса Måneskin Давид Дамиано употреблял наркотики во время финального эфира.
Соответствующее заявление Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU) опубликовано на сайте песенного конкурса.
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Обвинения базировались на видео, на котором Дамиано наклоняется к столу, в чем многие увидели употребление кокаина. Организаторы "Евровидения" такие слухи касательно видеозаписи назвали спекуляциями.
Отмечается, что солист Måneskin пройдет добровольный тест на наркотики по прибытию домой в Италию.
"Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, пройдет добровольный тест на наркотики после прибытия домой. Об этом они просили вчера вечером, но EBU не смог организовать это сразу", - говорится в заявлении.
Организаторы отметили, что руководитель итальянской делегации сообщил, что наркотиков в Гринруме, где ждут свои выступления участники "Евровидения", не было. Там объяснили, что певец наклонился к столу, чтобы убрать разбитое стекло.
"EBU может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте", - сообщили организаторы песенного конкурса
"Мы все еще внимательно пересматриваем кадры и будем своевременно обновлять дополнительную информацию", - говорится в сообщении.
Итальянская группа Måneskin ранее опровергла обвинения в употреблении наркотиков и заявила, что готова пройти тест на содержание наркотиков в крови.
Солист Давид Дамиано отметил, что поднимал с пола разбитый бокал, который уронил его коллега по группе Томас Рагги.
"Евровидение-2021"
- В ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2021", проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".
- Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.
- Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.
- Вокалиста победившей на "Евровидении" итальянской рок-группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.
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