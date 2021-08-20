София Ротару снова попала в скандал. Певица отправилась в Россию и выступила там на фестивале "Новая волна" прямо перед концертом ко Дню Независимости Украины, в котором она задействована. В своих социальных сетях поездку на территорию страны-агрессора она, конечно же, не осветила.
О выступлении Ротару в РФ сообщило российское издание "Стархит".
Так, 19 августа в Сочи начался музыкальный фестиваль "Новая волна". София Ротару появилась на нем в "летящем" плиссированном платье, которое она дополнила золотым ремнем на талии. Российские СМИ восхваляют певицу за ее "нестареющую" внешность и отличное чувство стиля.
Однако в Украине реакция совсем иная. Выступление Софии Ротару в РФ уже получило массу критики от пользователей сети. Мало того, что певица продолжает петь и развлекать граждан страны, которая оккупировала территории Донбаса и Крым, она поехала в Сочи всего за несколько дней до концерта ко Дню Независимости Украины.
Читайте такжеНазревает скандал: Интер накануне Дня Независимости Украины покажет концерт Николая Баскова24 августа Ротару должна выступать в Киеве, поздравляя украинцев с 30-летием Независимости страны. По мнению пользователей сети, едва ли ее появление на праздничной сцене в Украине понравится патриотам.
Сама Ротару выступление в РФ не комментирует и даже в социальных сетях она не показывает, как она провела время в Сочи.
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