Ротару молчит о войне уже 5 месяцев.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук, лидер Kozak System Иван Леньо и музыкальный продюсер Михаил Ясинский поскандалили из-за молчания Софии Ротару о войне в Украине.

Мосейчук отметила, что ко всем звездам-молчунам, даже если они народные артисты Украины, нужно относиться негативно. По ее словам, никто не решается открыто осудить Ротару, человека, который ранее собирал стадионы, а сейчас молчит о войне.

Леньо же уверен, что к ответственности нужно взывать не звезд, а слушателей, которые ходили на их концерты и платили им деньги.

"Самым большим наказанием для этих баранов будет не то, что Миша и Иван будут бросаться г*вном, а то, что на их концерты не придет ни один украинец", – сказал музыкант.

А вот Михаил Ясинский уверен, что выбор остается за каждым конкретным человеком. Кто хочет слушать Ротару и других звезд-молчунов, тот пусть слушает.

"Если завтра они соберут зал и там будут люди, я на это не обращу внимание, потому что я сам могу туда не пойти. Пусть это будет личный выбор человека. Это все о нашей взрослости. Между певцом и гражданином – большая пропасть", – сказал Ясинский.

Напомним, София Ротару молчит о войне в Украине. Лишь однажды она прервала молчание и опубликовала в инста-сториз свечу после того, как российские оккупанты разбомбили торговый центр в Кременчуге.

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