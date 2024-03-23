Она опубликовала новую "историю", в которой поздравила внука с праздником.

Народная артистка Украины София Ротару публично обратилась к своему внуку, который во время полномасштабной войны выехал в Нью-Йорк. Известно, что Анатолий Евдокименко в начале вторжения пытался выехать за границу, но его поймали.

Позже ему все же удалось выехать. Звездная бабушка молчит о том, как это произошло, а также она никак не высказывается относительно того, что ее внук взял творческий псевдоним известного российского певца Шамана, поддержавшего войну в Украине.

При этом Ротару поздравила Анатолия с днем рождения. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию своего внука и написала: "С днем рождения!"

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Стоит отметить, что Анатолий Евдокименко до сих пор не высказался о вторжении России в Украину. Он спокойно живет в США и занимается музыкой.

Однако блогер Богдан Беспалов рассказал, что Евдокименко стоило больших денег покинуть Украину.

"Как говорят наши "котята", бабушка ничего не жалеет для своего внука", - отметил блогер.

Напомним, ранее внук Ротару показал, как выглядит после позорного побега из Украины.

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