Анатолий решил строить карьеру за границей.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов высказался относительно внука певицы Софии Ротару, который во время войны в Украине сбежал в Нью-Йорк.

Как рассказал блогер, Анатолий Евдокименко переехал в США и планирует там строить музыкальную карьеру. Молодой человек взял себе творческий псевдоним "Шаман".

Отметим, под таким псевдонимом выступает российский певец Ярослав Дронов, который всячески поддерживает агрессию России против Украине и с гордостью исполняет позорную песню "Я - русский".

К слову, внук Ротару тоже никак не высказывался против войны в Украине. Он делает вид, что ее не существует. Возможно, таким образом он пытается усидеть на двух стульях...

"Дети влиятельных родителей, звезд едут за границу и думают, что они там кому-то нужны. Но вы никому не нужны, вы ничего там не добьетесь, никогда не станете своими, не будете узнаваемыми. Таких как он (Анатолий Евдокименко, - УНИАН) сотни. Его типаж - это чисто эскорт, понимаете... Вот туда - пожалуйста. Будешь иметь сумасшедший спрос", - говорит Беспалов.

Также он обратил внимание на то, как Евдокименко выехал за границу. По его словам, это стоило больших денег.

"Как говорят наши "котята", бабушка ничего не жалеет для своего внука", - подытожил блогер.

Отметим, София Ротару тоже не озвучивает свою позицию по войне в Украине. При этом она каждый раз реагирует на массированные ракетные атаки.

Напомним, ранее внук Софии Ротару, сбежавший в Европу, внезапно вспомнил о войне.

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