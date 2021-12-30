Также певица поздравила их с годовщиной свадьбы.

Украинская певица София Ротару, которая недавно снялась в предновогодней программе для российского телеканала, показала редкое фото своего сына Руслана и его жены Светланы.

Сегодня они отмечают годовщину своей свадьбы. Таким образом звездная мама решила поздравить своего сына.

"От всего сердца поздравляю с днем рождения семьи! Светлана и Руслан, будьте счастливы!" – обратилась к своим родным певица.

Читайте такжеИзвестная блогер-миллионник перед Новым годом попала в больницуОтметим, Руслан и Светлана вместе с 1990 года. Спустя три года отношений они официально узаконили свой брак. Позже на свет появились двое деток - дочь София, которая живет в Нью-Йорке со своим возлюбленным, и сын Анатолий.

Напомним, ранее 74-летняя София Ротару кардинально изменилась ради выступления в РФ.

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