Певица приняла участие в съемках концерта "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя".

Украинская певица софия Ротару уже не первый раз с 2014 года выступает в РФ. На этот раз она посетила съемки новогоднего концерта, который покажут 31 декабря на одном из российских телеканалов.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво рассказал, как незнакомка пыталась "приписать" ему своего ребенкаДля выступления на концерте она сменила имидж. Ротару повторила собственный образ из 90-х. На снимках, опубликованных в сети, она предстала в красной блестящей майке, кожаном пиджаке со стразами и шипами, а также в байкерских перчатках.

"Красавица! Так выглядеть в 74! С "Новогодней ночи" 1992 года совсем не изменилась", "Красавица", "Очень красивая, как всегда, и приятно ее слушать", "Мне бы в ее годы так зажигать", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее София Ротару в красном костюме и блестках зажгла на сцене новогоднего "Вечернего Квартала".

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