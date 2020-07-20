"Мать драконов" Эмилия Кларк завела тайные отношения с кудрявым красавцем (фото)
Актриса Эмилия Кларк закрутила новый роман с помощником режиссера Томом Тернером.
На днях пара впервые попала в объектив папарацци во время совместной прогулки с домашними питомцами, сообщили в Daily Mail.
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Роман Эмилии Кларк и Тома Тернера также успел прокомментировать анонимный источник из близкого окружения пары. Он рассказал, что Том уже довольно давно влюблен в актрису.
"Том привык весело проводить время в окружении актеров из А-списка, и все благодаря работе над громкими фильмами и своего социального окружения", - говорит инсайдер.
Как сообщал ранее УНИАН, американская актриса и звезда сериала от HBO «Игра престолов» Софи Тернер полностью обнажилась для триллера «Выжить».
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