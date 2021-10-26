Певица появится в новом выпуске глянцевого журнала.

Украинская певица Надя Дорофеева снялась в фотосессии для глянцевого журнала VOGUE. Звезда предстала в черном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом на бедре.

В кадре Надя лежит на полу и мило смеется на камеру. Также певица надела браслет в виде цепи на ножку и украшение на шею. Эти лаконичные аксессуары идеально завершили ее соблазнительный образ.

"Красиво лежу на страницах ноябрьского VOGUE", - подписала фото Надя.

"Лучше всех", "Самая красивая", "Вау, это очень прекрасно", "Заново влюбилась в тебя и твоё творчество", "Женственность - твое все", - поклонники засыпали Надю комплиментами.

Напомним, ранее Дорофееву заподозрили в беременности.

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Певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.

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Автор: Диана Могилевич