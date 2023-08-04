Она могла лишиться своего наряда.

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками забавной новостью - прямо во время репетиции у нее порвался красный корсет с кружевом.

К счастью, на помощь ей пришла коллега Наталка Денисенко, которая зашила корсет, чтобы Саливанчук и дальше могла в нем репетировать спектакль.

Также актриса рассказала, что если бы не певица Злата Огневич, то все было бы намного хуже, так как именно у нее были нитки. Она поделилась ими, в результате чего ситуация была спасена.

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"Сегодня у нас впервые случилась серьезная авария. Репетиция у нас уже началась, и началась она с того, что у меня порвался корсет. Так меня Злата зашнуровывала. Но Наталка, красотка, все зашила", - сказала Саливанчук.

Стоит отметить, что спектакль все же состоялся. Актрисы с достоинством выступили на сцене театра и подарили зрителям массу позитивных эмоций. В зале был аншлаг.

Напомним, ранее Тина Кароль на концерте попала в курьез. От нее "убежал" микрофон прямо во время исполнения песни.

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