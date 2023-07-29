От нее "сбежал" микрофон.

Украинская певица Тина Кароль недавно выступила на очередном благотворительном концерте, в рамках которого собирала деньги на помощь Украине.

На сцену она вышла в черном мини-платье от украинского дизайнера Ивана Фролова и исполнила песню "Вільна", которая была записана вместе с Юлией Саниной.

Во время выступления Кароль подошла к стойке с микрофоном и начала трясти ее. В результате микрофон "улетел".

К счастью, его поймал один из посетителей концерта и передал его знаменитости.

Пользователи сети написали, что Кароль - большая умница, ведь она не растерялась в этот момент и продолжила петь.

Напомним, ранее в сети завирусилось видео с реакцией сына тины Кароль на ее танец с хореографом Дмитрием Жуком. Вениамина сначала это рассмешило, а позже он одарил мужчину пренебрежительным взглядом. Вероятно, парень просто приревновал свою маму.

Вас также могут заинтересовать новости: