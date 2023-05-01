В апреле военнослужащая стала мамой во второй раз - у нее родилась доченька.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд в апреле стала мамой во второй раз - у нее с воином Евгением Стипанюком родилась дочь. Сейчас снайперша рассказала, что у нее начались некоторые проблемы со здоровьем.

В частности, в Instagram Эмеральд сообщила, что у нее сейчас лактостаз - это застой молока в железе, который часто бывает у женщин после родов. Евгения сообщила, что сейчас чувствует себя не очень бодро для того, чтобы вести блог, поэтому через пару дней обещает выйти на связь.

"Надеюсь еще несколько дней, и я вернусь к нормальной жизни и к вам. Лактостаз. Не желаю этого никому! Будьте здоровы. А я пока борюсь", - написала Евгения Эмеральд.

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Евгения Эмеральд - кто такая

В прошлом Евгения Эмеральд - успешная бизнес-леди и предпринимательница. Но незадолго до начала полномасштабной войны она закрыла ювелирный бизнес и решила, что пойдет в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну от оккупантов.

Уже на фронте Эмеральд встретилась с Евгением Стипанюком, за которого осенью 2022 года вышла замуж. В апреле у пары родилась девочка.

Ранее Эмеральд показала, как провожала мужа на фронт.

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