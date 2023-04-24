Недавно военнослужащая стала мамой во второй раз.

Украинская военнослужащая Евгения Эмеральд стала мамой во второй раз. Для того, чтобы поддержать свою жену, ее муж Евгений Стипанюк отпросился с фронта и приехал в столицу. Сейчас блогерша показала, как провожала любимого.

На трогательных кадрах Евгений в военной форме обнимает на прощание свою новорожденную дочь.

"Береги себя, мы тебя ждем...", - кратко прокомментировала фото Евгения Эмеральд.

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В своем Instagram-профиле Евгений Стипанюк также показал фото с новорожденной дочерью и чувственно к ней обратился:

"Боже, как я люблю тебя, моя дочь. Ты только родилась, а мне пора тебя покидать. Но ты знай - придет победа и мы будем навсегда с тобой, моя дорогая девочка".

Кто такая Евгения Эмеральд

Евгения - бывший предприниматель. Незадолго до начала полномасштабной войны она закрыла свой успешный ювелирный бизнес и решила, что пойдет на фронт защищать свою страну. На позициях она познакомилась с Евгением Стипанюком. Вскоре снайперша поняла, что влюбилась.

В 2022 году Эмеральд вышла замуж и сообщила, что ждет ребенка. В апреле 2023 года у пары военных родилась дочь. Возвращаться на фронт женщина пока не планирует.

Ранее Эмеральд похвасталась роскошным подарком от мужа.

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