По данным СМИ, Питт встречается с поп-певицей уже полгода.

Голливудского актера Брэда Питта заметили в крайне интимной компании с поп-певицей Люкке Ли шведского происхождения. Дом женщины соседствует с домом Питта в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет The Sun.

По данным источника издания, Питт, который до сих пор занят процедурой скандального развода с Анджелиной Джоли, уже полгода встречается с Ли.

При этом слухи о тайной связи с голливудским актером впервые распространились на Родине певицы.

А на прошлой неделе тот же собеседник The Sun подтвердил, что пару заметили в люксовом итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде, который любят посещать местные знаменитости.

"Это была Люкке. Они обедали вместе", - сказал источник.

СМИ узнали, что певице – 35 лет, у нее есть 6-летний сын Дион от предыдущих отношений с продюсером Джеффом Бхаскером.

Люкке живет неподалеку от Питта. Роскошное поместье с двумя спальнями и тремя ваннами женщина приобрела в 2018 году за счет фонда своего экс-ухажера за 1,85 млн долларов.

"Брэд и Люкке смогли так легко скрыться от фотокамер, потому что они – соседи", – уточнил другой собеседник на правах анонимности.

Сама Анджелина Джоли тоже зря время не теряет – после разрыва с Питтом она начала встречаться с рэпером The Weeknd. Их уже несколько раз видели вместе, Джоли даже успела познакомить артиста со своими детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: