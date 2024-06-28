У Перри не было шансов выжить.

Известный актер, серфер, звезда фильма "Пираты Карибского моря. На странных берегах" Тамайо Перри, который погиб из-за нападения акулы, постоянно был на грани жизни и смерти. В частности, занятия серфингом постоянно ставили под угрозу его безопасность.

Как пишет издание New York Post, жена актера рассказала новые подробности его смерти. По ее словам, Перри постоянно помогал другим людям, потому что работал спасателем на Гавайях. Она говорит, что укус акулы в океане - это последнее о чем он думал в этой жизни.

Тамайо был убежден, что смерть в воде - это то же самое, что страх сесть за руль автомобиля. В любую минуту может произойти авария, но люди все равно продолжают пользоваться наземным транспортом. Именно такими убеждениями руководствовался серфер, спасая людей.

Более 15 лет знаменитость работал спасателем на самых опасных пляжах мира. Конечно, за эти годы он постоянно сталкивался с опасностью. В частности, однажды, как поделилась вдова, доска для серфинга упала на актера и поранила его голову. Этот удар мог привести к смерти.

Еще один случай произошел, когда Тамайо находился в океане. Мужчина травмировал ногу и вынырнул из воды с глубокой раной прямо возле бедренной артерии. Однако именно акулы никогда не вызывали чувства страха у Перри. Он считал, что нападение рыбы маловероятно.

"Нам было так весело. Это было невероятно. У него была действительно прекрасная, полная жизнь. На его счету множество спасенных жизней. Он вытаскивал своих лучших друзей. Он вытаскивал незнакомцев. Все это нелегко. Это очень героическая работа", - поделилась женщина, которая была знакома со звездой более 26 лет.

Она рассказала, что тело актера нашли у берега. Друзья начали бить тревогу, когда поняли, что Тамайо задержался в океане. Они достали мертвого актера и увидели, что шансов на жизнь не было. Дело в том, что ранения, которые нанесла ему акула, были несовместимы с жизнью.

К слову, знаменитость с 12 лет занимался серфингом. Перри стал победителем в соревнованиях Pipeline Masters и считался одним из лучших серферов мира. Что касается его актерской карьеры, то он сыграл роли в сериалах "Потерянные" и "Полиция Гавайев", а также в фильмах "Голубая волна" и "Пираты Карибского моря".

Напомним, ранее умер лидер Crazy Town и автор хита "Butterfly" Сет Бинзер.

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