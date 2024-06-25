Тело музыканта нашли в его имении.

Фронтмен известной американской рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, он же Шифти Шеллшок, ушел из жизни 24 июня 2024 года. На моменте смерти музыканту было 49 лет.

Как пишет издание Newsweek, тело артиста нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе, США. До своего юбилея Бинзер не дожил всего два месяца. На данный момент подробности смерти и, что стало причиной, не разглашается. У Сета осталось трое сыновей.

Из-за чего исполнитель ушел из жизни неизвестно, но он регулярно употреблял наркотики много лет. Бинзер боролся с зависимостью, но полностью отказаться от психотропов так и не смог.

В феврале 2021 года его задержала полиция за хранение кокаина. Позже ему выдвинули наказание сроком три года условного заключения.

Что известно о Бинзере и группе Crazy Town

Свою популярность Сет получил именно благодаря группе Crazy Town, солистом которой он был. Коллектив был создан в 1995 году в Лос-Анджелесе.

Группа стала известной благодаря треку "Butterfly", который вышел в 2000 году. Песня стала международным хитом и заняла первые места в чартах многих стран, включая США.

Их дебютный альбом "The Gift of Game" был выпущен в 1999 году и получил большую популярность благодаря успеху "Butterfly". Стиль музыки Crazy Town сочетает элементы рэпа, рока и металла.

Бинзер также известен своим участием в различных реалити-шоу и телевизионных программах, включая шоу "Celebrity Rehab with Dr. Drew", где он делился своим опытом борьбы с наркотической зависимостью.

Напомним, ранее умерла икона французской музыки Франсуаза Арди.

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