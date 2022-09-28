Станислав Садальский рассказал о пророческом предсказании гадалки.

Друг российского певца Бориса Моисеева рассказал, что однажды артист обращался к ясновидящей, которая предсказала ему расцвет карьеры в 55 лет и смерть.

Так, Станислав Садальский на своей странице в Instagram вспомнил слова Моисеева о предсказании гадалки, к которой он ходил во время путешествия в Париж.

"Сказала, что умру в 86 лет, а в 55 ожидается творческий расцвет. Второе предсказание сбылось – записывал альбом, гастролировал, буквально ночевал на съемках. И что в итоге? Спустя два года после юбилея случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала…" - цитирует Моисеева Садальский.

Видео дня

Стоит отметить, что в первом случае гадалка перепутала местами цифры. Она сказала, что Моисеев умрет в 86 лет, но случилось это, когда ему было 68. О смерти популярного ранее артиста стало известно 27 сентября 2022 года. При этом причина его кончины пока неизвестна, как и то, когда состоятся похороны Моисеева.

Также он отметил, что измученный болезнью Моисеев мечтал вернуться на сцену. Но не мог этого сделать по состоянию здоровья и из-за того, что очень стеснялся своей внешности.

Смерть Бориса Моисеева

Известно, что Борис Моисеев пережил два инсульта. Первый раз это случилось с ним в 2010 году, а второй - в 2015. Последствия после перенесенных инсультов были тяжелыми - у него перестали функционировать рука и верхняя губа, а также он с трудом мог разговаривать.

Последние годы жизни он был отшельником. Лишний раз Моисеев даже на улицу не выходил.

Напомним, на смерть Бориса Моисеева отреагировала Алла Пугачева, которая долгое время финасово ему помогала.

Вас также могут заинтересовать новости: