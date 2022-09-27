Чем запомнился Борис Моисеев - читайте в материале УНИАН.

27 сентября 2022 года стало известно, что известный российский певец Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет. За последние годы он перенес два инсульта, но, что стало причиной его кончины - неизвестно.

Когда состоятся похороны Бориса Моисеева, пока что неизвестно.

УНИАН рассказывает, как жил и чем запомнился Борис Моисеев.

Детство Бориса Моисеева

Известно, что будущий артист родился в тюрьме. Его мать оказалась за решеткой по политической статье, где собственно и родила сына. Как рассказывал сам артист, он рос слабым ребенком, часто болел.

Чтобы хоть как-то укрепить его здоровье, мама после выхода из тюрьмы отправила его на танцы. Позже он поехал учиться в Минск, но ему пришлось оттуда уехать. Так он оказался в Украине, где начал выступать в Харьковском театре оперы и балета.

Позже он вновь переехал, но в этот раз в Каунас, где начал сотрудничать сотрудничать с Театром песни Аллы Пугачевой. Также он побывал в Америке.

В 2011 году Моисеев вернулся в Россию. В этот период он начал музыкальную карьеру, хотя продолжал ставить танцевальные постановки.

Карьера Бориса Моисеева

Борис Моисеев был достаточно ярким персонажем на эстраде. Он любил экстравагантные наряды, яркий макияж и не стеснялся надевать женские юбки. Его эпатажу можно было только позавидовать. Конечно, все это вызывало бурю эмоций у его поклонников, а у коллег - зависть.

В конце 90-х годов он выпустил несколько хитов, включая "Глухонемая любовь", но всенародное признание он получил за другую композицию - когда Борис Моисеев и Николай Трубач выпустили песню "Голубая луна". Позже он исполнил песню "Звездочка алая", которая также стала мегапопулярной.

Он успел выпустить два альбома перед тем, как его здоровье вновь ухудшилось.

Здоровье Бориса Моисеева

В 2010 году Моисеев пережил первый инсульт, в результате которого у него перестала функционировать рука и верхняя губа. Ему понадобилось некоторое время для восстановления. Казалось бы, ему посчастливилось вернуться к привычной жизни после этой тяжелой болезни, даже несмотря на то, что ему все еще сложно было разговаривать.

Но в 2015 году ситуация повторилась, и он снова оказался на больничной койке с инсультом. Тогда у него была остановка сердца, поэтому медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако и в этот раз ему повезло. Он смог восстановиться и даже на время вернулся на сцену.

Впрочем, последние годы ему становилось все хуже и хуже. Измученный болезнью Моисеев настолько комплексовал из-за своего внешнего вида, что лишний раз даже не выходил на улицу. Все это время рядом с ним находились няня и директор. Также ему очень помагала его подруга Алла Пугачева. Примадонна регулярно передавала ему деньги, хоть лично не часто к нему приезжала.

Кроме того, известно, что Моисеев планировал поехать в Америку на реабилитацию после двух перенесенных инсультов. Но, увы, не успел. 27 сентября 2022 года его сердце остановилось.

Как выглядел Борис Моисеев последние годы

Болезнь настолько подкосила Моисеева, что его внешний вид значительно ухудшился. Его лицо распухло до такой степени, что узнать былого харизматичного артиста очень сложно.

Борис Моисеев об Украине и войне

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Моисеев молчал о войне. При этом его представитель Сергей Горох в комментарии росСМИ говорил о том, что артист хочет уехать из России в Латвию.

Напомним, Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Пока причина его смерти неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: