Известно, какое наказание может получить Владимир.

Мужа покойной украинской блогерши Анны Жук - Владимира Билевцова - будут судить.

Как отмечается на официальном сайте Полтавской областной прокуратуры, правоохранители провели расследование и уже направили в суд дело мужчины, который находился за рулем авто в момент трагедии. Его обвиняют в нарушении ч. 2, статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, мужчина, двигаясь с превышением скорости за рулем автомобиля "Lexus", выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком "Renault Premium", который стоял на обочине. Как следствие, пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия, малолетний сын получил тяжелые, а водитель грузовика - средней тяжести телесные повреждения. Также средней тяжести телесные повреждения получил и обвиняемый", - пишет пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

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Если вину Владимира докажут, то он может получить наказание в виде 3-8 лет лишения свободы и запрет садиться за руль в течение трех лет.

Что известно о смерти Анны Жук

24 января 2025 года на трассе Киев-Харьков оборвалась жизнь блогерши Анны Жук, которая была известна в сети под псевдонимом Аннет. За рулем авто находился ее муж, который пошел на обгон и врезался в другую машину. В результате столкновения пострадал водитель и сын супругов, который находился в машине на заднем сиденье. Сама же Анна погибла на месте, ведь ее травмы не были совместимы с жизнью.

Позже суд решил взять под стражу Владимира на 60 дней. При этом его лишили возможности внесения залога.

Напомним, ранее муж блогерши Анны Жук, которая погибла в ДТП, впервые прокомментировал трагедию.

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