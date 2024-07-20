Путинистка нажила немалое состояние.

Известная российская актриса-путинистка, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которой не стало 30 мая, написала завещание как только узнала о неизлечимой болезни. Стало известно, кому досталось наследство после смерти артистки.

По данным пропагандистских СМИ, когда у Заворотнюк в 2019 году диагностировали рак головного мозга, она сразу решила, кому достанется все ее имущество. Отмечается, что актрисе принадлежали две квартиры в столице страны-агрессорки. Одна из них, которая расположена в центре Москвы, площадью 190 кв. м, а другую звезда приобрела в районе Мосфильма в новом жилом комплексе. Собственно, в ней и была прописана Анастасия.

По подсчетам россиян каждая из этих квартир может стоить до 600 тысяч долларов. Недвижимость знаменитость поделила поровну между старшей дочерью Анной и сыном Майклом.

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Более того, в собственности путинистки также были земельный участок в Сочи и квартира в новостройке в Москве, а также загородный особняк. Последний достался Анне и матери актрисы. Кому достанется остальное имущество - неизвестно. У Анастасии из родственников также остался муж Петр Чернышев и еще одна 5-летняя дочь.

Болезнь Заворотнюк - что известно

В 2019 году у актрисы обнаружили опухоль в головном мозге. После известия о болезни Анастасия все 5 лет вела затворнический образ жизни. Стоит указать, что рак врачи диагностировали сразу после появления на свет младшей дочери.

После родов актрису начали мучить постоянные головные боли. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла.

Заворотнюк была преданной фанаткой Путина. Она поддерживала захватническую политику Кремля и была внесена в базу "Миротворец". Знаменитость регулярно выступала в аннексированном Крыму, а после начала полномасштабного вторжения молчала о войне.

Напомним, ранее дочь путинистки Заворотнюк - Анна - рассказала о болезни матери.

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