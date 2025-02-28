Правоохранители считают, что некоторые моменты в трагедии вызывают подозрение.

Полиция считает смерть известного американского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы подозрительной, поэтому это дело будет расследоваться.

Как сообщает издание Variety, в офисе шерифа округа Санта-Фе отметили, что трагедия имеет довольно странный вид.

"В ходатайстве о выдаче ордера на обыск детектив Рой Арндт сообщил судье, что обстоятельства "достаточно подозрительные по своей природе, поэтому требуют тщательного обыска и расследования", - отметили правоохранители.

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Главный детектив добавил, что на телах звездной пары были "все признаки разложения и "мумификации". Следовательно, они могли умереть за несколько дней до того, как их нашли в доме.

Что известно о Джине Хэкмене и его смерти

Актер Джин Хэкмен был одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Он получил признание благодаря киноработам "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Багровый прилив", "Непрощенный" и "Разговор". Мужчина также имел немало престижных наград за свой актерский талант, в частности, был двукратным лауреатом премий "Оскар" и BAFTA, а еще трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" и Национального совета кинокритиков США.

Вчера, 27 февраля, стало известно о смерти Джина. Актеру было 95 лет. Тело мужчины и его жены нашли в собственном доме в Санта-Фе. Также там была найдена и мертвая собака пары. Официальная причина смерти супругов до сих пор не установлена.

Напомним, ранее стало известно о смерти звезды сериала "Баффи-победительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Женщине было 39 лет.

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