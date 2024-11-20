Они также рассказали об украинском защитнике.

Легендарная американская метал-группа Metallica поделилась видео с украинским военным.

Коллектив опубликовал соответствующий ролик в Instagram на свою 12-миллионную аудиторию. На видео военный Тарас Столяр исполнил песню Metallica на бандуре. Также участники группы рассказали больше об украинском защитнике.

"Недавно мы узнали о "Культурном десанте", культурном оружии Вооруженных Сил Украины через нашего собственного Джеймса Гетфилда. В его состав входят семь артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а сейчас являются действующими солдатами. Группа только что завершила 170 концертов благотворительного тура по США. На видео Тарас Столяр (заслуженный артист Украины/ПФК, оперативный разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны) играет "Nothing Else Matters" на 62-струнной бандуре, традиционном украинском народном инструменте", - отметили музыканты.

К слову, Тарас Столяр является членом "Культурного десанта", который возглавляет певец-воин Коля Серга. До войны он работал в составе электронной группы ONUKA. Теперь мужчина служит разведчиком.

Реакция сети

"Ребята, спасибо вам! Мы очень ценим вашу поддержку! Вы в наших сердцах"

"У меня слезы на глазах!"

"Игра просто завораживает"

"Как прекрасно звучит моя любимая песня"

"Ваша поддержка так много значит для каждого украинца".

Что известно о позиции группы Metallica относительно войны в Украине

С начала полномасштабной войны группа поддержала украинцев. Летом 2022 Metallica собрала 1 миллион долларов на помощь Украине. А в прошлом году лидер коллектива Джеймс Гэтфилд посетил госпиталь с ранеными украинскими военными в США.

Напомним, ранее стало известно, что во время выступления на сцене группа Imagine Dragons поддержала Украину.

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