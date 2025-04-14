Slavia ответила, планирует ли устраивать свадьбу.

Украинская певица Ярослава Хома, более известная как Slavia, которая впервые станет мамой, заговорила о замужестве. Звезда объяснила, почему до сих пор заключила брак с новым избранником и планирует ли устраивать свадьбу.

В интервью для "Коротко про" исполнительница отметила, что сейчас не лучший период для бракосочетания. Она изучает звезды и говорит, что из-за ретроградной Венеры они с любимым не спешат заключать официальный брак. В то же время Ярослава отметила, что бракосочетание обязательно будет, но чуть позже.

"Сейчас ретроградная Венера. Просто я немного смотрю на звезды, и сейчас плохой период для бракосочетания. Да мы и не спешим. Самое важное - это ребенок. Мы обязательно сделаем эту процедуру - не знаю, для кого, для государства или для людей. Самое главное - наши отношения", - подчеркнула артистка.

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По ее словам, больше она не хочет громких празднований, которое у нее было с бывшим мужем. На этот раз Хома планирует устроить скромную свадьбу только для себя и своего возлюбленного, даже без друзей. Slavia добавила, что избранник - это самый главный для нее человек в жизни. Она любит проводить время только вдвоем, поэтому и свадьба, по ее мнению, должна быть только для них.

"Я хочу очень тихо. Даже не хочу друзьям говорить. У меня уже это было, и мне это неважно. Нам очень хорошо вдвоем. А громкие празднования я уже прошла. К тому же я восемь лет работала на корпоративах, на свадьбах, мне это не интересно. Конечно, у нас есть друзья, мы с ними встречаемся. У нас есть родители, мы их уважаем и ходим в гости, они имеют свое место в нашей жизни. Но самые главные люди в жизни друг друга - это мы. Думаю, когда появится наш ребенок, это не изменится, и муж будет для меня самый важный", - поделилась исполнительница.

Как долго пара находится в отношениях - неизвестно. Срок беременности Ярослава раскрывать также не хочет. В 2021 году она развелась с Дзидзьо после восьми лет брака, но до сих пор поддерживает связь с ним. Сам артист не комментирует свою личную жизнь, поэтому неизвестно, занято ли его сердце сейчас.

Напомним, ранее Slavia рассекретила, чем занимается новый избранник и рассказала о нем. Она также объяснила, почему решила оставить фамилию бывшего мужа и планирует ли менять ее.

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