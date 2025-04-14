Певица Slavia также объяснила, почему до сих пор не сменила фамилию бывшего мужа.

Украинская певица Slavia, она же Ярослава Хома, впервые рассказала о своем новом избраннике. Экс-супруга артиста Дзидзьо раскрыла, чем он занимается, и почему она решила оставить фамилию бывшего.

Как известно, совсем скоро исполнительница впервые станет мамой. О своей беременности она объявила в новом клипе к песне "Дівка з перцем". В интервью для издания "Коротко про" артистка поделилась, что ее новый возлюбленный занимается предпринимательской деятельностью.

Фамилию избранника звезда раскрывать не хочет и говорит, что ответит, когда выйдет за него замуж. Ярослава отмечает, что ее новый возлюбленный - именно тот мужчина, о котором она мечтала много лет.

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"Его зовут Андрей. Он не публичный человек, он бизнесмен. Но благодаря мне, скажем так, он на публике. Мы всегда вместе, и мне это очень нравится. Он поддерживает меня в моем творчестве, всегда меня вдохновляет творить еще больше, ему нравятся мои песни. Он всегда со мной на концертах. Это то, чего я хотела. Я мечтала, чтобы мы с мужем всегда были вместе, чтобы хорошо ему было со мной, а мне - с ним", - поделилась Slavia.

По ее словам, пока что она точно не знает, возьмет ли после замужества фамилию мужа, но убеждена, что не останется с фамилией Хома. Ранее фамилия бывшего никак не помогала, но и не мешала ей, поэтому она решила, что сменит ее уже во втором браке.

"Уж очень против того, чтобы меня называли "бывшая жена Дзидзьо". Считаю, что достаточно много сделала, написала, спела, чтобы меня называли просто Slavia. Если раньше меня это не беспокоило, не волновало, я отвечала на все вопросы спокойно, думала, пусть пишут, как хотят, то теперь против этих приставок. У меня уже новая жизнь с моим мужем, скоро у нас родится новая жизнь. Поэтому эти приставки уже не актуальны", - добавила певица.

Кстати, в сети поговаривают, что новым избранником исполнительницы является бизнесмен Андрей Павлюк. У него есть собственная компания по изготовлению и продаже материалов из камня.

Отметим, что Хома вышла замуж за Дзидзьо в 2013 году. Пара находилась в отношениях 20 лет, из которых восемь - в браке. Однако в 2021 году они объявили о своем разводе.

Напомним, ранее Slavia впервые засветила лицо отца своего ребенка. Это произошло во время интервью на радио "Люкс ФМ". Звезда отметила, что любимый всегда рядом с ней, а на кадрах, которые она распространила, было видно, что избранник снимал ее на видео.

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