Ведущий считает, что Огневич - одна из лучших украинских певиц.

Известный украинский телеведущий Слава Соломка высказался о популярных певицах Тине Кароль и Злате Огневич. Знаменитость оценил творчество артисток и ответил, кто из них ему больше нравится.

Соломка признается, что он в восторге именно от Огневич. Ведущий не просто расхвалил певицу, он ее буквально засыпал комплиментами. Среди того, что больше всего нравится Славе в Злате, в частности, ее энергия, поведение на сцене, голос и искренность с поклонниками. Он говорит, что исполнительница "творчески повзрослела и стала мощнее".

Менее положительно Соломка высказался о Тине. На днях, как рассказал телезвезда, он посетил одно мероприятие, где первой выступала Огневич, а после нее Кароль. Слава рассказал, что когда на сцене выступала Злата, зал просто сиял, все пели и танцевали.

Но, когда вышла Тина, то все сели и такого запала уже не было. Следовательно, ведущий считает, что Огневич может затмить своих конкуренток совсем скоро.

"Я недавно был на выступлении Златы Огневич и я настолько был поражен как она выросла, как она изменилась, как она творчески повзрослела, она прям стала мощнее. Вот ей сейчас крутой репертуар написать. Она по уровню своей сексуальности, энергетики, голоса, пластичности, ну тех всех дев. Красивая, молодая, затмевает. Я был на одном мероприятии и выступала одновременно Злата Огневич и после Златы выходила Тина Кароль. Настолько Злата Огневич круто выглядела, настолько была честной, энергичной. Вышла Тина Кароль и все сели. Неизвестно кто у кого должен был выступать на разогреве", - поделился Соломка.

Напомним, ранее Слава Соломка ответил, общается ли с друзьями из "Дизель шоу" Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным, которые сбежали в Россию.

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