Украинская певица Слава Каминская, которая уже длительное время живет на солнечном острове Тенерифе, решила сменить жаркие пейзажи на осеннюю прохладу испанского города Сан-Себастьян.
В своем Instagram 40-летняя исполнительница поделилась яркими моментами своего путешествия. На фотографиях Слава позирует в теплом пальто, наслаждаясь осенней атмосферой города.
"Отвыкла от прохлады", - признается певица, добавляя, что успела сделать немало фото в купальнике, прежде чем погода заставила ее утеплиться.
Каминская, которая ранее жила с детьми в Нидерландах, переехала на Тенерифе после начала полномасштабного вторжения.
Певица активно делится моментами своей жизни с подписчиками, демонстрируя не только красоту испанских пейзажей, но и свою собственную. Слава поддерживает себя в прекрасной форме благодаря занятиям акробатическими танцами, что не может не восхищать ее поклонников.
Путешествие Каминской в Сан-Себастьян - это еще одно напоминание о том, как важно находить радость в простых вещах, наслаждаться жизнью и ценить каждое мгновение, несмотря на обстоятельства.
Реакция соцсетей:
- "Сан-Себастьян - прекрасный город! И вы на его фоне выглядите просто невероятно!"
- "Какой вид! И вы такая красивая!"
- "Невероятная атмосфера! Вам очень подходит этот образ!"
- "Мечтаю тоже побывать в Сан-Себастьяне! Выглядит сказочно!"
- "Слава, вы просто красавица!"
- "Шикарная женщина!"
- "Огонь! Вам очень идет этот стиль!"
- "Замечательный образ! Выглядите стильно и элегантно!"
- "Супер фото!"
Напомним, Слава Каминская впервые прокомментировала слухи о третьем замужестве с иностранцем.
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