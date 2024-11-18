Украинская певица Слава Каминская посетила живописный город Сан-Себастьян на севере Испании.

Украинская певица Слава Каминская, которая уже длительное время живет на солнечном острове Тенерифе, решила сменить жаркие пейзажи на осеннюю прохладу испанского города Сан-Себастьян.

В своем Instagram 40-летняя исполнительница поделилась яркими моментами своего путешествия. На фотографиях Слава позирует в теплом пальто, наслаждаясь осенней атмосферой города.

"Отвыкла от прохлады", - признается певица, добавляя, что успела сделать немало фото в купальнике, прежде чем погода заставила ее утеплиться.

Видео дня

Каминская, которая ранее жила с детьми в Нидерландах, переехала на Тенерифе после начала полномасштабного вторжения.

Певица активно делится моментами своей жизни с подписчиками, демонстрируя не только красоту испанских пейзажей, но и свою собственную. Слава поддерживает себя в прекрасной форме благодаря занятиям акробатическими танцами, что не может не восхищать ее поклонников.

Путешествие Каминской в Сан-Себастьян - это еще одно напоминание о том, как важно находить радость в простых вещах, наслаждаться жизнью и ценить каждое мгновение, несмотря на обстоятельства.

Реакция соцсетей:

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"Сан-Себастьян - прекрасный город! И вы на его фоне выглядите просто невероятно!"

"Какой вид! И вы такая красивая!"

"Невероятная атмосфера! Вам очень подходит этот образ!"

"Мечтаю тоже побывать в Сан-Себастьяне! Выглядит сказочно!"

"Слава, вы просто красавица!"

"Шикарная женщина!"

"Огонь! Вам очень идет этот стиль!"

"Замечательный образ! Выглядите стильно и элегантно!"

"Супер фото!"

Напомним, Слава Каминская впервые прокомментировала слухи о третьем замужестве с иностранцем.

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