Певица ответила, действительно ли она тайно вышла замуж.

Известная украинская певица, которая 15 лет была участницей группы "НеАнгелы", Слава Каминская впервые отреагировала на слухи о своем возможном третьем замужестве с иностранцем. Артистка ответила, действительно ли она находится в новом статусе.

Сплетни о том, что Каминская в третий раз вышла замуж, распространились после того, как она опубликовала новый пост в своем Instagram. На фотографии, которую распространила исполнительница, она показалась в объятиях своего мужчины-иностранца и засветила кольцо на пальце. Как известно, избранник Славы родом из Эстонии. В мае прошлого года он сделал предложение звезде.

Более того, в подписи к кадру знаменитость назвала любимого "мужем". Поэтому, поклонники в сети сразу предположили, что певица тайно вышла замуж на Тенерифе, где сейчас живет вместе с детьми.

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За комментарием к Каминской обратился ее приятель и известный ведущий Слава Демин. Он попросил, чтобы артистка прокомментировала предположения относительно ее замужества.

Цитируя Славу, он отметил, что сейчас звезда не состоит в официальном браке, а любимого называет мужем, потому что, мол, так удобно.

"Только что разговаривал со Славой Каминской. Бросил предъяву, что уже все СМИ сообщили о свадьбе, а мне она не сказала, что вышла замуж, потому что обещала сказать мне первому. На что получил ответ, что она пока не замужем. А своего избранника называет мужем, потому что так удобнее", - написал Демин в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Слава Каминская ответила, куда исчезла ее коллега из "НеАнгелов" Виктория Смеюха. Певица ответила, общаются ли они после распада группы.

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