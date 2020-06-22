Певица Слава Каминская возбудила фанатов сексуальным образом

Каминская показала фигуру в полупрозрачном наряде.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram откровенное фото, которое не оставило равнодушными ее поклонников.

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На снимке Слава предстала в образе роковой красотки. Звезда одела черный боди, а наверх черное прозрачное платье в сетку. Такой сексуальный образ подчеркнул стройную фигуру Каминской.

"Люблю тебя и ты это знаешь", - подписала фото Слава.

Фанаты певицы пришли в восторг от такого образа и не пожалели комплиментов. При этом для многих осталось загадкой, кому Слава призналась в любви.

"Бомбическая", "Очень красивая, глаз не оторвать! Совсем другие, новые вибрации от вас! Ждём новых хитов", "Слава - ты чудо! Меняешься к лучшему", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Каминская отправилась на пляж в свадебном платье.

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