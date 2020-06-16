Певица Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Певица решила "разжаловать" наряд.

Певица и участница группы "НеАнгелы" отправилась на пляж в свадебном платье, в котором выходила 5 лет назад замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.

"Если шо, это было свадебное платье 5 лет назад. Че добру пропадать? Пляж же?" - написала Каминская.

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Поклонники Славы поддержали ее решение "разжаловать" платье.

"Я также в свадебном ходила на пляж. Жаль, бывший меня не видел", "А я свое первое сожгла. Советую", "Ото приколистка", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье.

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