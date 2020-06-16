Певица Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье
15:05, 16 июня 2020Звезды
153 0
Певица решила "разжаловать" наряд.
Слава Каминская опубликовала фото / фото instagram.com/babaslavka
Певица и участница группы "НеАнгелы" отправилась на пляж в свадебном платье, в котором выходила 5 лет назад замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.
"Если шо, это было свадебное платье 5 лет назад. Че добру пропадать? Пляж же?" - написала Каминская.
Читайте такжеПоклонники приписали участнице "НеАнгелов" Славе Каминской новый роман
Поклонники Славы поддержали ее решение "разжаловать" платье.
"Я также в свадебном ходила на пляж. Жаль, бывший меня не видел", "А я свое первое сожгла. Советую", "Ото приколистка", - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter