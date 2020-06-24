"Креветочки для поднятия пипеточки": Слава Каминская опубликовала смешное видео
11:58, 24 июня 2020Звезды
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Каминская насмешила подписчиков неоднозначным видео.
Каминская насмешила фанатов / instagram.com/babaslavka/
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram-истории смешное видео.
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Слава на камеру телефона сняла крупным планом креветки. На кадрах слышно, как певица шутливым голосом сказала, что они якобы способствуют эрекции.
"Покупаем креветочки для поднятия пипеточки", - сказала Каминская.
Как сообщал УНИАН, ранее Каминская возбудила фанатов сексуальным образом.
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