"Креветочки для поднятия пипеточки": Слава Каминская опубликовала смешное видео

Каминская насмешила подписчиков неоднозначным видео.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram-истории смешное видео. Читайте такжеПевица Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье Слава на камеру телефона сняла крупным планом креветки. На кадрах слышно, как певица шутливым голосом сказала, что они якобы способствуют эрекции. "Покупаем креветочки для поднятия пипеточки", - сказала Каминская. Как сообщал УНИАН, ранее Каминская возбудила фанатов сексуальным образом. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter