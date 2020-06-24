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"Креветочки для поднятия пипеточки": Слава Каминская опубликовала смешное видео

11:58, 24 июня 2020
Звезды
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Каминская насмешила фанатов / instagram.com/babaslavka/

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Слава на камеру телефона сняла крупным планом креветки. На кадрах слышно, как певица шутливым голосом сказала, что они якобы способствуют эрекции.

"Покупаем креветочки для поднятия пипеточки", - сказала Каминская.

Как сообщал УНИАН, ранее Каминская возбудила фанатов сексуальным образом.

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