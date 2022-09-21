Лидер группы "Воплі Відоплясова" еще до военных действий 2014 года часто бывал в России.

Известный украинский музыкант и лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка рассказал, что ранее очень хорошо зарабатывал в России. Бизнес был основан на частых концертах в городах этой страны. Как уверяет сам Скрипка, вырученные средства он инвестировал в украинские проекты. Деталями артист поделился в интервью Алине Доротюк.

"Мой бизнес был в основном в России. Я брал эти российские средства, и я их инвестировал в фестивали "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Это моя была схема. Я хотел, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали. Я не все инвестировал, у меня остались какие-то средства, вот я их сейчас поедаю", - поделился Олег Скрипка.

Однако он подчеркнул, что после события 2014 года перестал не просто выступать в РФ, а и ездить туда.

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"Я зарабатывал очень много. В 2014 году у меня был последний концерт или в январе, или в феврале", - добавил Скрипка.

Сейчас он не зарабатывает на концертах, живет исключительно на "суточные", доход от реализации авторских прав и деньги, полученные от сдачи недвижимости в Киеве.

Напомним, недавно Скрипка пожаловался на то, что в Германии массово отменяют концерты его коллектива. Исполнитель добавил, что видит в этом связь с Россией.

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