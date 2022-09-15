Украинский музыкант пожаловался на происходящее.

Украинский музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка пожаловался на то, что в Германии массово отменяют концерты его коллектива. Исполнитель добавил, что видит в этом связь с Россией. Возмущённое видео он записал и выложил в Instagram.

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы - это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде становятся на сторону украинцев, но клубы не соблюдают контракты и мы не можем попасть в эти клубы", - сказал лидер группы "Вопли Видоплясова".

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Также он объяснил, что у него отменяются мероприятия даже в тех клубах, где уже все было договорено. Однако он не сдается и пытается искать другие площадки для выступления.

"Я хочу к вам обратиться, дорогие, кто приобрел билетики, кто еще не приобрел, поддерживайте нас! Мы сообщим, где мы будем выступать в Гамбурге. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт и следите за событиями, как они будут развиваться", - резюмировал артист.

Напомним, россияне пытались сорвать концерт Поляковой в Израиле, но певица быстро поставила на место.

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