Примадонна никогда не отрицала, что хочет сохранить красоту и молодость.

Известная певица Алла Пугачева совсем недавно приятно удивила сеть. Она все чаще появляется в кадре и не прячет лицо. Примадонна заметно похорошела, она может похвастаться подтянутой кожей. Певица будто бы помолодела.

По мнению пластического хирурга Дмитрия Слоссера, который изучил внешность Пугачевой, она перенесла немало операций. В интервью для программы "Аргумент" он отметил, что хорошо относится к певице, не только как к артистке, а еще и как к человеку с гражданской позицией.

"Я с большим уважением отношусь к Алле Борисовне не только как к профессионалу, а как к человеку, который занимает правильную гражданскую позицию. Но мне очевидно, что, конечно, без пластической хирургии тут не обошлось. Причем, я думаю, что количество операций, которое было выполнено, наверняка уже перешагнуло за два десятка", - рассказал Слоссер.

Пластический хирург считает, что секрет Пугачевой в том, что сейчас она омолаживается с помощью новых методик. Однако в прошлом певице не везло, некоторые подтяжки лица оказались не совсем удачными.

"Я думаю, что количество операций по подтяжке лица, наверное, скоро приблизится к десятку штук. Пять или шесть подтяжек за все время было проведено. Я помню, были и не очень удачные примеры, когда она подтягивала лицо. Но последние, которые она сделала, они выглядят очень естественно и очень впечатляюще. Я видел такие результаты, это немножко новые методики", - рассказал Слоссер.

По словам хирурга, сейчас женщинам могут делать более глубокие подтяжки шеи и лица. Помимо этого, врачи изменили взгляд на омоложение. Теперь хирурги могут "тянуть" не только кожу лица, они уменьшают нос, мочки ушей и даже подтягиваю верхнюю губу. Благодаря этому лицо действительно становится снова молодым.

Как сейчас выглядит Пугачева - фото

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что в одном из недавних видео Максим Галкин случайно "засветил" Пугачеву и показал ее реальную внешность. Оказалось, певица действительно помолодела.

Помимо этого, муж Примадонны хвастался в сети ее "пляжным" фото. На снимке, сделанном в Израиле, певица позировала рядом с семьей. Было заметно, что певица выглядит куда лучше, чем раньше.

Сама Пугачева не комментирует информацию о своей "новой" внешности. Однако в прошлом певица никогда не пыталась опровергать слухи о "пластике". Примадонна не скрывает, что хотела бы сохранить красоту и молодость.

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