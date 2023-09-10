Она не скрывает, что сейчас ей очень непросто, ведь проблем во время адаптации немало.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна, откровенно рассказала о воспитании сына из детдома. Недавно они забрали маленького Марселя, сейчас он привыкает к родителям и новой жизни.

"Это сложно. Сложно, потому что привязанность формируется к 8 месяцам, и если в это время не было любящего взрослого рядом, то чаще всего ребенок закрывается в капсуле недоверия. Сложно, потому что психика у Марселя еще очень расшатана, и что-либо может спровоцировать истерику, остановить которую невозможно. Лишь ждать час-два, пока не уснет от обессиления. Ждать и пытаться уберечь его от сильных травм во время аутоагрессии. Сложно, потому что не так много времени прошло, чтобы он начал нам доверять. Сложно, потому что в глазах все еще читается сильная боль", - пояснила жена ведущего в Instagram.

По словам Инны Мирошниченко, сейчас ей нужно заботиться не только о старших детях и названном сыне, еще ей нужно работать, готовить им еду и не забывать о себе. Она не скрывает, что это тяжело, иногда эмоции приводят к тому, что женщина плачет. Но она точно знает, что точно со всем справится.

Видео дня

Ведущий и его жена хотят помочь Марселю адаптироваться, а затем взять еще одного ребенка, лишенного родительской заботы. Поэтому женщина принимает этот вызов и не сдается.

"У меня есть проверочный вопрос. Когда тошнит от усталости или всю трусит, я спрашиваю себя: "Ты еще хочешь усыновить девочку через год?". Пока мой ответ "да", я справлюсь. Но это сложно. Это вызов... Я точно знаю, с чем справлюсь. Мы справимся. Потому что это сознательный шаг. И мы все понимаем, почему так. И что это нормально для данных условий. Но понимать - это не значит легко пройти. Нет. Бывает по-разному. Но все эти испытания точно сделают нас сильнее и счастливее", - признала Мирошниченко.

В комментариях фаны поддержали жену ведущего. Они желают ей сил и признают, что гордятся семьей Мирошниченко. Также комментаторы пишут:

"Невероятная правда жизни. Вы сильная и сильная женщина"

"Держитесь, Инна. Такое достойное дело обязательно даст сил и наградой будет спасенная жизнь Марселя"

"Это большой подвиг усыновить ребенка. Марселю определенно повезло с такими родителями, как вы".

Напомним, ранее жена Мирошниченко показала, как названный сын "укладывает" себя спать. Ребенок не привык к объятиям и заботе, поэтому у него есть собственные "ритуалы", на которые трудно смотреть без слез.

Вас также могут заинтересовать новости: