Сообщается, что грабители вынесли драгоценности на десятки тысяч евро.

Актриса Джоди Тернер-Смит, которая получила широкую известность благодаря скандальной роли Анны Болейн в одноименном сериале, стала жертвой грабителей во время Каннского кинофестиваля.

Об этом пишет Variety.

Известно, что грабители вынесли драгоценности на сумму, превышающую десятки тысяч евро. При этом одним из украденных украшений было обручальное кольцо матери Джоди.

«Никогда не думала, что проведу 2,5 часа в полицейском участке в мой последний день в Каннах, но вот так вот…», - написала Джоди в Twitter.

Читайте такжеТемнокожая Джоди Тёрнер-Смит отреагировала на критику сериала "Анна Болейн"Сообщается, что злоумышленники пробрались в ее номер в отеле Marriott на бульваре Круазет, пока актриса завтракала.

Следов проникновения обнаружено не было, поэтому предполагается, что грабители пользовались ключ-картой.

После инцидента Тернер-Смит перевели в отель Majestic, расположенный в паре кварталов от бульвара Круазет. К актрисе приставили круглосуточную охрану, учитывая, что в Каннах она была со своей годовалой дочерью.

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Автор: Катерина Шварц