Премьера сериала запланирована на конец 2021 года.

Опубликован трейлер предстоящего мини-сериала «Анна Болейн», который расскажет о событиях последних месяцев жизни второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора.

Читайте такжеNetflix снимет второй фильм о приключениях Энолы Холмс: что известноРолик опубликован в Instagram Channel 5.

Премьера сериала запланирована на конец 2021 года.

По сюжету Анна Болейн предстаёт средневековой феминисткой и борцом с патриархальным обществом.

Съемки сериала вызвали скандал в соцсетях, так как на роль Анны Болейн выбрали темнокожую актрису Джоди Тёрнер-Смит.

По мнению многих пользователей, поскольку в современном кино недопустим вайтвошинг (когда белые актеры играют представителей этнического меньшинства), то и блэквошинг неприемлем.

Сериал об Анне Болейн: детали

Это будет трехсерийное шоу.

Режиссером выступила Линси Миллер («Падение в мертвые воды», «Делать деньги), а сценаристом – Ева Хеддервик Тернер.

Съемки завершились еще в декабре 2020 года в Йоркшире.

Сюжет. Сериал покажет последние месяцы жизни Болейн перед казнью. В это время королева будет активно бороться за гендерное равноправие в патриархальной Англии.

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Автор: Людмила Жерновская