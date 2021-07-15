Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, которая вызвала бурную реакцию у ее фолловеров.
В кадре Бузова предстала в светлом микротопе и черных велосипедках. При этом топ настолько подскочил, что оголил часть груди российской звезды. Так, такой снимок вызвал насмешки со стороны подписчиков.
"Топ в детском мире покупали?", "Топ у шестилетней девочки отобрала", "Фото напомнило мне фразу: в маленькой тарелке, порция кажется больше", "Есть ощущение, что топ не по размеру", "Женщине не хватает любви", "Неужели она думает, что это красиво?", - пишут фаны в комментариях.
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