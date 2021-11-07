Рэперша порадовала поклонников новыми фото.

Российская рэперша Инстасамка обнародовала в Instagram соблазнительные фотографии. Девушка предстала в длинном красном лаковом пальто и сапожках на высоком каблуке.

Также звезда распустила волнистые локоны, сделала яркий макияж и дополнила образ украшениями. Такой фотосессией Инстасамка анонсировала выход нового альбома, в который войдут такие нашумевшие треки как Lipsi ha, Juicy, Facetime, DaDaDa, Moneydealer, "Хлопай" и "И чтоэ".

Стоит отметить, что в таком соблазнительном образе рэперша засветила "силиконовую" грудь. Так, Инстасамка неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов.

"Шикарная женщина", "Какая красивая", "Крутая", "Классная", "Моя любимая рэп-исполнительница", - пишут поклонники в комментариях.

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22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

Напомним, ранее Инстасамка в бикини похвасталась "силиконовым" телом.

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Автор: Диана Могилевич