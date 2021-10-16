Рэперша прибегала к услугам пластических хирургов.

Российская рэперша Инстасамка неоднократно делала себе пластические операции, а также обращалась к косметологам. Так, девушка увеличила себе грудь и ягодицы, уколола губы, поставила виниры и сделала много татуировок.

Сейчас она вместе со своим супругом отдыхает на Мальдивах, и делится фотографиями с отдыха. В ее Instagram появилось много снимков, на которых она позирует в купальниках.

Поклонники разделились на два лагеря. Подростки кайфуют от Инстасамки и даже называют ее самой классной рэп-исполнительницей РФ. А люди более зрелого возраста отмечают, что обычная симпатичная девушка сделала из себя "силиконовую" куклу, которая потеряла все свое обаяние.

"Невероятная дама, повезло Олегу (мужу Инстасамки, - УНИАН)", "Офигенная, как всегда", "Лучшая", "Фигура - огонь", "Испортила свое тело", "Русская Карди Би", "Силиконовая долина", "Ты потолстела?", "Два шара выкатились", - разделились во мнениях поклонники.

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22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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Автор: Диана Могилевич