Скандал произошел с Валерией Чекалиной.

Российская блогерша Валерия Чекалина попала в скандал. Ей отказались продавать товар в брендовом магазине Dior. На это сама звезда пожаловалась в своем Instagram-блоге.

Чекалина рассказала, что своему мужу Артему хотела купить серый костюм в одном из бутиков Dior в аэропорту за границей. Она не уточнила, где именно это произошло, однако рассказала, что как раз возвращалась в Москву.

Валерия уточнила, что продавец, сославшись на политику компании, отказался ее обслуживать. Также она опубликовала ролик с участием работника бутика.

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"По поводу Dior, Cartier, которые там что-то не продают, конечно, обидно. Хотя они извиняются, но все равно осадочек остается. Но самое обидное, что нет альтернативы. Российские бренды, давайте, жгите! Я с удовольствием буду вас поддерживать", - сказала Валерия Чекалина.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, когда россиянам не продают продукцию известных брендов. Например, весной 2022 года российская блогерша Лиза Литвин рассказала, что ее отказались обслуживать в магазине Chanel. Бренд аргументировал свою позицию санкциями.

Напомним, подлая россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в шоу "Танцы со звездами" во Франции.

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