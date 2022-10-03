Валерия Чекалина / фото instagram.com/ler_chek

Российская блогерша Валерия Чекалина попала в скандал. Ей отказались продавать товар в брендовом магазине Dior. На это сама звезда пожаловалась в своем Instagram-блоге. 

Чекалина рассказала, что своему мужу Артему хотела купить серый костюм в одном из бутиков Dior в аэропорту за границей. Она не уточнила, где именно это произошло, однако рассказала, что как раз возвращалась в Москву.

Валерия уточнила, что продавец, сославшись на политику компании, отказался ее обслуживать. Также она опубликовала ролик с участием работника бутика. 

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"По поводу Dior, Cartier, которые там что-то не продают, конечно, обидно. Хотя они извиняются, но все равно осадочек остается. Но самое обидное, что нет альтернативы. Российские бренды, давайте, жгите! Я с удовольствием буду вас поддерживать", - сказала Валерия Чекалина. 

Валерия Чекалина / фото instagram.com/ler_chek

Отметим, что это уже не первый подобный случай, когда россиянам не продают продукцию известных брендов. Например, весной 2022 года российская блогерша Лиза Литвин рассказала, что ее отказались обслуживать в магазине Chanel. Бренд аргументировал свою позицию санкциями. 

Напомним, подлая россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в шоу "Танцы со звездами" во Франции.

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