Ведущий рассказал о жизненном уроке для его 13-летнего сына.

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин поделился в Instagram ситуацией, которая недавно произошла с его сыном Владиславом. Выяснилось, что парню не хватило денег на карте, чтобы совершить покупку, но он этого не заметил и забрал товар и ушел. Однако его задержали в магазине и обвинили в краже.

Владислав перед школой зашел в магазин, где решил приобрести продукты, однако во время оплаты возникла ошибка.

"Сына обвинили в краже. Может, эта история будет полезна вам и вашим детям. У моего сына детская карта, которая привязана к моему счету. Сегодня перед школой он зашел в магазин, скупился на 145 грн, пошел на кассу самообслуживания, приложил к терминалу телефон и у него не хватило денег. Мне пришло на телефон сообщение об этом, и я подумал, что сейчас что-то лишнее отложит и еще раз заплатит меньшую сумму", - написал ведущий.

Видео дня

Охранник позвонил отцу парня. Ведущий подчеркнул, что этот инцидент стал уроком для его сына.

"Но он не увидел на терминале этого сообщения и не дождался чека. Начал складывать покупки в рюкзак и ушел. Охранник остановил и позвонил мне. Влад говорит, что услышал "пик" и принял его за оплату. Это хороший опыт для него на будущее", - добавил Демин.

Напомним, ранее Слава Демин, которому приписывали роман с Мишиной, рассказал о расставании.

Вас также могут заинтересовать новости: