Блогерша поделилась своими правилами воспитания мальчика.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая ранее осуществила мечту мамы, поделилась, как изменилась она и ее ценности после начала полномасштабного вторжения. Звезда сети признается, что ее изменения сказались и на 3-летнем сыне Левчике.

По словам инфлюенсерки, прежде всего изменилось ее окружение. Она оборвала связи с некоторыми людьми, которые продолжают закрывать глаза на действия оккупантов. Также Квиткова говорит, что новые ценности появились в воспитании Левчика. В частности, сейчас мальчик говорит исключительно на украинском языке.

"До полномасштабного вторжения Левчик какое-то время разговаривал на русском языке. Если точнее, он на тот момент произносил два слова - "да" и "папа". С началом полномасштабной войны мы с Никитой (Добрыниным - УНИАН) своим примером начали его переучивать говорить на украинском. Он сейчас уже говорит "тато", разговаривает полностью на украинском и вообще не знает русских слов. И мы этим очень гордимся, он настоящий украиноязычный мальчик без суржика", - отметила Даша в интервью для Cosmopolitan.

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Что касается окружения, то блогерша добавила, что не воспринимает людей, которые убеждены, что творчество якобы вне политики. Или же тех, которые думают, что есть "хорошие русские". В такие моменты Даша всегда вспоминает военные преступления врага в Буче, Ирпене, Харькове и ежедневное уничтожение украинского народа.

"Я исключила из своего списка всех людей, которые не разделяют мои ценности и сейчас за рубежом продолжают общаться с российской аудиторией. Для меня это табу номер один. Как изменилась я? Наверное, очень быстро повзрослела и взяла ответственность за себя, своего ребенка и за то, что я транслирую", - подчеркнула Квиткова.

В дополнение, звезда сети указала, что именно 24 февраля 2022 года дало ей осознание, что она мать и теперь ей нужно ценить жизнь, и оберегать сына.

Напомним, ранее основатель "Трухи" признался, в каких отношениях он с Дашей Квитковой.

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