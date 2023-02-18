Нагиев также отметил, что со временем действительно лучшие музыканты все-таки получат свои награды.

Российский актер Дмитрий Нагиев отказался от предложения провести премию "Муз-ТВ". Он публично заявил о своем решении и уже возмутил россиян своими словами. Актер не стал прямо говорить о причинах своего решения, однако дал понять, о чем идет речь.

Свое заявление Нагиев записал на видео и уже опубликовал в его Instagram. По словам актера, сейчас он не готов проводить церемонию награждения. Нагиев также отметил, что со временем действительно лучшие музыканты все-таки получат свои награды.

"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Но, видимо, в этот раз - нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", - заявил Нагиев.

Видео дня

Слова актера возмутили россиян. Они уже устроили истерику в комментариях. Россияне искренне недоумевают и пытаются понять, почему некоторые артисты отказываются от праздничных мероприятий и не поддерживают пропаганду во время полномасштабной войны, когда РФ убивает украинцев и уничтожает мирные города.

В комментариях разгораются небывалые споры. Одним кажется, что так Нагиев намекает, что выступает против войны. Другие же утверждают, что позиция актера слишком размыта и неоднозначна.

Реакция пользователей на заявление Нагиева

"Все потому, что он ни Басков, ни Киркоров, ни Газманов и ни Лепс... Мужик он... И человек"

"Учитесь, как надо быть человеком в жизни и актером на сцене! Дмитрий, никогда в вас не сомневался!"

"Ну вот, еще один любимчик в Украине появился"

"Еще один переобулся? Модно, однако, стало на России годами зарабатывать, а потом на другую сторону переметнуться"

Что Нагиев говорит после 24 февраля 2022 года

Нагиев никак не комментировал вторжение России в Украину до 13 марта. А в тот день он прервал молчание и опубликовал черно-белое видео, а сопроводил его песней группы "Аквариум", в которой есть слова "мы воевали сами с собой".

После зверств оккупантов в Буче Нагиев опубликовал пост, в котором написал всего два слова: "Может хватит". Однако актер не называет РФ страной-агрессором и не говорит прямо о том, что именно Путин и его кровавый режим виновны в смертях мирных украинцев.

Перед Новым годом Нагиев публиковал еще один пост. Однако и в нем были лишь намеки. Актер утверждал, что ему "хочется просто пожить".

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